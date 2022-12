Mikl-Leitner im U-Ausschuss ++ Terror-Prozess

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde kurz vor der Landtagswahl von der Opposition am Donnerstag in den ÖVP-U-Ausschuss geladen. Und: Tag zwei im Terrorprozess im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Sechs Männer müssen sich vor einem Geschworenengericht verantworten. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am Donnerstag, den 1. Dezember, mit Stefana Madjarov.