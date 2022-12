Teamchef Renard: „Hätten höher verlieren müssen“

Nach Fußball-WM-Gastgeber Katar und dem Iran hat sich am Mittwoch mit Saudi-Arabien auch die dritte und zugleich letzte Nation aus der Nähe des Veranstalterlandes aus dem Bewerb verabschiedet. Durch eine völlig verdiente 1:2-Niederlage gegen Mexiko gab es am Ende in der Gruppe C nur Rang drei. „Wir haben davon geträumt weiterzukommen, aber mit diesem Spiel haben wir es nicht verdient, ins Achtelfinale einzuziehen“, gab Saudi-Arabiens Teamchef Hervé Renard zu.