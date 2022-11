Argentinien gegen Saudi-Arabien ab 11 Uhr LIVE

Saudi-Arabien in der Außenseiterrolle

Saudi-Arabien qualifizierte sich zum insgesamt sechsten Mal für eine Weltmeisterschaft. Größere Erfolge blieben dem arabischen Land bisher verwehrt, einzig bei der ersten Teilnahme 1994 gelang der Sprung ins Achtelfinale. Auch heuer bekleidet der aktuell 51. der Weltrangliste in Gruppe C mit den weiteren Gegnern Polen und Mexiko die Außenseiterrolle. Teamchef Herve Renard ist sich der Ausgangssituation vor dem Argentinien-Spiel bewusst, erhofft sich aber dennoch Möglichkeiten. „Wir müssen das Maximum aus uns herausholen, an unsere Chance glauben und alles geben“, sagte der Franzose. Den letzten Test verloren die Saudis am Mittwoch gegen Vize-Weltmeister Kroatien mit 0:1, die Leistung stimmte durchaus zuversichtlich.