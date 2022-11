Saudi-Arabien gegen Mexiko - ab 20 Uhr LIVE

Mexiko nch torlos bei dieser WM

Mexiko droht eine wenig bekannte Schmach. Die Mittelamerikaner halten bei sieben WM-Endrunden in Folge seit 1982, in denen zumindest der Sprung in die besten 16 gelang. Nummer acht ist immer noch möglich. Dazu müsste jedoch einmal ein Treffer gelingen, was in Katar noch nicht passiert ist. Spielen Polen und Argentinien Unentschieden, brauchen die Mexikaner schon einen Sieg mit drei Toren Unterschied. Es kündigt sich einen offensive Ausrichtung an.