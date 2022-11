Saudi-Arabien gegen Polen ab 14 Uhr LIVE

Saudi-Arabien holt bei der Fußball-WM in Katar zum nächsten Schlag aus. Nach dem sensationellen 2:1 gegen Argentinien wartet am Samstag in Gruppe C Polen als nächster Gegner. Bei einem Sieg über Robert Lewandowski und Co. wären die Asiaten vorzeitig im Achtelfinale. Polen hält nach dem Auftakt-Remis gegen Mexiko bei einem Punkt. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie ab 14 Uhr hautnah mit dabei.