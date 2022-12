Barca-Shop in Madrid: Genial oder (zu) provokant?

„Raul es Culer“, ist in üppig dimensionierten gelben Lettern auf blau-rotem Untergrund zu lesen. Es ist ein überdimensionales Transparent auf der Fassade eines großen Gebäudes, in dessen Innerem in Kürze offizielle Devotionalien des FC Barcelona verkauft werden. Barca eröffnet demnächst den ersten Fanshop in Madrid. Mitten in der Stadt. Keine 50 Meter vom Fanshop des Erzrivalen und dortigen Platzhirschen entfernt. Und den Passanten wird aufdringlich suggeriert: Raul ist ein Barca-Fan. „Culers“ ist in der Szene das Code-Wort für Anhänger des FC Barcelona, bedeutet übersetzt Hintern, Gesäß und geht auf eine Zeit zurück, in der Barca-Fans, weil das Stadion noch zu klein war, ihre Lieblinge nur sehen konnten, indem sie auf die Stadionzäune und -Mäuern kletterten. Draußen vorbeigehende Personen sahen nur die Hinterteile und nannten die Fans eben deswegen „Culers“. Und ein ebensolcher soll ausgerechnet Raul sein, der legendäre Stürmer von Real Madrid, sechsfacher spanischer Meister und dreifacher Champions-League-Sieger mit dem „Weißen Ballett“?