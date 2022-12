Vergewaltigungsversuche: Frauen in Wien überfallen

Frau in Gebüsch gezerrt

Der zweite Übergriff trug sich bereits am 19. November gegen 2.30 Uhr in der Franz-Koci-Straße zu. Gleich drei Täter überfielen dort eine 20-Jährige und versuchten, sie in ein Gebüsch zu zerren. Nur einer Passantin, die auf den Überfall aufmerksam wurde, ist es wohl zu verdanken, dass die Verdächtigen von ihrem Opfer abließen und flüchteten.