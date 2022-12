„Pauli“ ist die erste Cyberkatze Österreichs

„Pionierarbeit“ kostete rund 10.000 Euro

Günstig ist so ein Eingriff nicht: 10.000 Euro kosteten die zwei neuen Hinterbeine für „Pauli“ insgesamt. Allein die Prothesen, die in Russland hergestellt wurden, schlugen mit 4000 Euro zu Buche. „Die Chirurgen haben jedoch auf ihr Honorar verzichtet, wir haben auch Spendenaufrufe durchgeführt, um den Eingriff zu ermöglichen“, so die Tierklinik zu krone.at. Hier sei Pionierarbeit geleistet worden, die in Zukunft vielen anderen Tieren helfen könnte. „Das ist leider eine häufige Verletzung, gerade im ländlichen Bereich“, erklärt die Tierklinik.