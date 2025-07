Die privaten Schuldenberge werden immer größer

Die wirtschaftlich angespannte Lage hinterlässt Spuren in den Geldbörsen: Bei den Privatinsolvenzen im ersten Halbjahr haben sich im Schnitt 121.800 Euro an Schulden angehäuft – um zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Doch immer mehr können ein Verfahren erst gar nicht antreten, weil sie mit Miete, Heizrechnung und Co. nicht nachkommen.