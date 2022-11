„Raketenpause“ der Russen vor nächstem Angriff

„Direkt vom Fließband in den Einsatz“

Dennoch setze Russland auch einige moderne Raketen aus der strategischen Reserve ein. „An den Bruchstücken und Trümmern erkennen wir, dass die Raketen in diesem Jahr gebaut wurden“, sagte Skibizki. „Das heißt, sie gehen direkt vom Fließband in den Einsatz.“ Auch wenn die Produktionszahlen im Vergleich zur Vorkriegszeit deutlich zurückgegangen sei, baue Russland unter Umgehung der Wirtschaftssanktionen immer noch genügend Marschflugkörper und Waffen, die gegen die Ukraine eingesetzt würden.