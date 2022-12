Ausrutscher soll es beim GAK nur auf dem Eis geben

Ein ehemaliger Kicker der „Rotjacken“ erklärte unterdessen seinen Rücktritt: Martin Harrer. 183 Spiele absolvierte er unter anderem für den GAK, Altach und die Austria in den Bundesligen. „Danke an alle, die mich auf meinem Weg begleitet haben - bei meinen Eltern, die mir diese coole Reise in die österreichische Fußballwelt ermöglich haben. Aber auch bei jedem einzelnen Fan, jedem Klub und all meinen Weggefährten. Es war unvergesslich schön!“ Dem Sport will er jedoch in einer neuen Funktion erhalten bleiben.