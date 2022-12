Luis Enrique: „Das Spiel muss als Warnung dienen!“

Luis Enrique (Spanien-Teamchef): „Es ist nichts passiert. Wir haben fünf Minuten völlig die Kontrolle verloren, Panik inklusive. Das ist eine WM, und wenn ein Team wie Japan nichts zu verlieren hat, passiert das, was passiert ist, dass sie uns wie Flugzeuge überholen. Wenn sie ein drittes Tor gebraucht hätten, hätten sie uns auch noch ein drittes geschossen. Wir waren weit von dem entfernt, was ich mir vorstelle. Die Situation war erst unter Kontrolle, als Japan entschieden hat, dass sie sich wieder hinten einsperren. Sie hatten das, was sie wollten, und wir haben es bestmöglich versucht zu managen. Es stört mich, weil ich gerne als Gruppen-Sieger aufgestiegen wäre. Dieses Spiel muss als Warnung dienen. Wir müssen ein bisschen mehr Durchschlagskraft zeigen.“