So oft verlegte Fussl Sperrstunde bei Filialen vor

Ein Streik wurde abgewendet, dafür kam’s am Dienstagabend zu einer Einigung: Die Gehälter der Handelsangestellten steigen im Schnitt um 7,3 Prozent. „Ein vernünftiger Kompromiss“, sagt Ernst Mayr, Geschäftsführer der Modekette Fussl, zum Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen. Die Innviertler hatten unabhängig vom Ausgang der Gespräche an ihre 1100 Mitarbeiter im Oktober eine steuerfreie Teuerungsprämie in Höhe von 500 Euro ausbezahlt.