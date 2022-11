Hanna Öberg gewinnt Weltcup-Auftakt ++ Hauser 32.

Hanna Öberg sorgte in Finnland damit für den perfekten Weltcup-Auftakt Schwedens. Am Vortag hatte ihr Landsmann Martin Ponsiluoma bei den Männern das Einzel gewonnen. Die 27-Jährige gewann zum siebenten Mal einen Individual-Weltcup-Bewerb. Sowohl für die Frauen als auch für die Männer stehen in Kontiolahti noch drei Bewerbe auf dem Programm.