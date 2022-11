NEOS werfen Grünen Versagen auf ganzer Linie vor

Die NEOS sollten dort einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wo sie selbst in Verantwortung seien, so Hammer weiter: „Stattdessen werden Klimaschützer*innen und Wissenschafter:innen in der Bundeshauptstadt verklagt und neue Autobahnprojekte sollen umgesetzt werden. Das, was in Wien passiert - also in jener Stadt, in der die NEOS mit in der Verantwortung stehen - hat mit Klimaschutz rein gar nichts zu tun.“ Der Grüne verwies auch auf Deutschland, wo der liberale Verkehrsminister „auf Biegen und Brechen eine reine Autofahrer-Politik“ durchsetze.