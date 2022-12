Voodoo Jürgens: „Über allem schwebt der Tod“

Sind viele Songs so persönlich und autobiografisch geworden wie der „Zuckerbäcker“, wo du über deine unglückliche Lehrzeit in der Konditorenzunft räsonierst?

Es ist immer ein Kern von mir und meinem Leben in den Songs. Es geht um Themen, die so passiert sind, und um den Kern baue ich etwas herum. Manche Songs vermischen mehrere Erfahrungen, manchmal führen sie mich aus dem Schreiben heraus ganz woandershin. Ich will nicht nur meine Biografie in den Liedern runterrattern. So spannend bin ich dann auch nicht. Bei „Zuckerbäcker“ ist das sicher am Stärksten ausgeprägt. Ich war Konditor, habe die Lehre abgebrochen und das führte mich woanders hin. Das Gedankenspiel im Lied ist, was passiert wäre, hätte ich die Lehre durchgezogen. Das wollten damals alle. Meine Eltern haben die Hände vor den Kopf geschlagen und gesagt „wie kann er nur?“ Ich hing dann lange in der Schwebe, aber alles braucht seine Zeit.