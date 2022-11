Nach Kollision stürzten Autos in den Straßengraben

Gegen 9.35 Uhr fuhr eine 56 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der B 54 in Richtung Grafendorf. Aus bisher unbekannter Ursache lenkte sie plötzlich in Richtung Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender 44-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. In weiterer Folge kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Ein nachfolgendes Auto wurde von Fahrzeugteilen der Unfallbeteiligten getroffen und beschädigt.