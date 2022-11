Ein zusätzliches Plus für heimische Familien

Große Familienmesse in NÖ

„Check your future“ gibt einen Einblick in die Berufe der Zukunft. Familienpass-Besitzer erhalten 50 Prozent Ermäßigung. „Die Vorteilskarte bringt mit rund 550 Partnern Entlastung für das Familienbudget“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.