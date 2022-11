Ein Spielplan mit einigen Baustellen

Das Nationalteam bestreitet 15./16. Dezember in Kapfenberg zwei freundschaftliche Länderspiele gegen Ungarn. Am zweiten Termin sind aber auch vier Liga- Partien angesetzt, darunter das Auswärtsspiel der Eisbullen bei Olimpija Laibach. Teamchef Bader kündigte an, dass er einen sehr jungen Kader einberufen will. Als Regel gilt: Bei mehr als drei Abstellungen, kann ein Klub sein Spiel verschieben. Allerdings steckt da auch das U20-Team schon in der WM-Vorbereitung.