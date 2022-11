Trockenheit macht auch an Landesgrenze nicht halt

Gemeinsame Regeln

Dass der Hut brennt, zeigt eine Zahl: „Der gemessene Durchfluss der Pinka beträgt im Durchschnitt 2,8 Kubikmeter, heuer lag er bei 0,2 Kubikmeter pro Sekunde“, so Christian Seiler, Leiter des Hauptreferates Wasserwirtschaft. „Die gute internationale Zusammenarbeit beweist gerade in der aktuellen Situation eindrucksvoll, dass der Klimawandel und besonders die Trockenheit nicht an einzelnen Landesgrenzen haltmachen. Daher ist es wichtig, gemeinsame Regeln zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser zu entwickeln“, so Landesrat Heinrich Dorner.