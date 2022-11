Wien erneut zur unfreundlichsten Stadt gekürt

So mancher Wien-Liebhaber und Tourist hat es sich vielleicht schon einmal gedacht, flüchtig und ganz heimlich natürlich: „Wien wär so schön, wenn die Wiener nicht wären!“ Ob das der Grund ist, wieso die österreichische Bundeshauptstadt wieder zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt wurde? Ein Trostpflaster jedoch gibt es: In Sachen Lebensqualität rangiert die Donaustadt unter den Top zehn. Die beliebteste Stadt ist übrigens Valencia, gefolgt von Dubai und Mexiko-Stadt.