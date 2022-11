„Dani Alves hat dasselbe Problem wie ich“

„Ich wäre in die Kampfmannschaft gekommen, aber es war leider so, dass es sich mit dem Boxen nicht ausging und ich jetzt auf die internationalen Turniere fahre“, so der 18-Jährige. Konkret stehen im kommenden Jahr Weltmeisterschaft, Europameisterschaft sowie die European Games am Programm. Währenddessen wird auf Turnieren für die Weltrangliste geboxt: „Da ist Fußball schön und gut, aber leider ein zu hohes Verletzungsrisiko.“