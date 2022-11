Jill Biden stellt diesjährige Weihnachtsdeko vor

Das Weiße Haus erstrahlt bereits in weihnachtlichem Glanz: Die First Lady der USA, Jill Biden, hat am Montag die diesjährige Weihnachtsdekoration in der US-Regierungszentrale in Washington vorgestellt. „Was wir gemeinsam haben, ist so viel größer als die Dinge, die uns voneinander trennen“, sagte sie bei der Präsentation des Weihnachtsschmucks.