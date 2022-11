Asyl-Quartiere: So will Dornauer Dörfer gewinnen

„Winterdelle“: Strom an Flüchtlingen ebbt ab

Derzeit beherbergt Tirol 3200 Geflüchtete aus der Ukraine – vorwiegend Frauen und Kinder – und 1800 Personen aus Indien, Pakistan, Tunesien, Iran etc. Damit erfüllt Tirol die Quote zu 65%. Die am schnellsten zur Verfügung stehende größere Einheit sei das alte AMS-Gebäude in Schwaz für rund 90 Personen. Pro Woche würden aktuell 40-60 Menschen in kleineren Einheiten untergebracht. Dornauer plädiert für eine Kurskorrektur auf EU-Ebene, „sonst wird das eine never ending story“, eine niemals endende Flüchtlingsgeschichte.