Amstetten sammelt jetzt Licht für die Ukraine

Aus Hilferuf wurde Hilfsaktion

Aus dem verzweifelten Ansuchen wurde in kürzester Zeit eine Hilfsaktion, die neben Wagner selbst auch von Bürgermeister Christian Haberhauer, Vizebürgermeister Markus Brandstetter und Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder mitgetragen wird. Im Rahmen der Aktion „Licht für die Ukraine“ werden ab sofort Taschenlampen, Batterien, Kerzen, Streichhölzer und mehr gesammelt. „Licht zu geben bedeutet auch Hoffnung zu vermitteln. Wir wollen damit Menschen, die unverschuldet in Not gekommen sind, unsere Solidarität zeigen“, so Seibezeder.