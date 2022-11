So sorgt das falsche Geschenk nicht für Ärger

Die No-Go-Liste für Frauen und bewährte Klassiker

Karl L. möchte seiner Frau einen Staubsauger zu Weihnachten schenken. Elisabeth Führlinger, Miele Center in Linz, rät ihm davon ab, sie sagt: „Alles was mit Reinigen zu tun hat, kommt nicht gut an.“ Man deutet damit platt an, dass die Frau gefälligst die Hausarbeit machen solle. Die Ausnahme, die man schenken darf: ein Saugroboter, der die Arbeit selbst tut. Liebevoller aber sind Helferlein, die auch der Beziehung gut tun: „Ein besonderer Toaster, verbunden mit einem selbst gemachten Gutschein für ein Frühstück zu zweit“, gibt sie Karl L. als Tipp. Man sollte „gemeinsam kochen, gemeinsam genießen in den Vordergrund stellen.“