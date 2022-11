Motorenbrände bei BMW: Nun sind Zeugen gefragt

Die Behörde ermittelt ja im Fall von Motorbränden, die im Jahr 2018 in Südkorea bei BMW-Modellen aufgetreten waren. Die Verfahren in Korea sind mittlerweile abgeschlossen, in Deutschland liefen sie im Frühsommer erst so richtig an. Am 1. Juni hatte es sogar Hausdurchsuchungen in den Geschäftsräumen der Standorte in München und Steyr gegeben. Mit der Meldung des unangekündigten Beamtenbesuchs war BMW vor sechs Monaten sogar selbst nach vorne geprescht.