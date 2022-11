Oper Graz: Liebe in der Mehrzweckhalle

Sie kann einem leidtun, diese Marie. Seit ihrer Kindheit ist sie einem Mann versprochen, jetzt steht Wenzel - getrieben von seinen Eltern - wirklich vor der Tür. Dass sie in Wahrheit Hans liebt ist Maries Eltern völlig egal. Und dann fällt ihr auch noch Hans in den Rücken und lässt sich seinen romantischen Rückzug mit 300 Gulden abgelten. Vermeintlich zumindest, denn natürlich wendet sich in dieser komödiantischen Oper noch alles zum Happy End.