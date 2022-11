Streik ist fix! Massive Einschränkungen am Montag

In Salzburg sind vom 24-stündigen Eisenbahnstreik neben den Fern- und Nahverkehrszügen der ÖBB und Westbahn auch der Regionalverkehr betroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lokalbahn und der O-Busse in der Stadt Salzburg haben bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, sich dem Streik anzuschließen.