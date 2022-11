Auch im Handel drohen Freitag und Samstag Streiks

Während die Eisenbahner am Sonntag an einer Einigung im dortigen KV-Streit gescheitert sind und es daher am Montag zu einem ganztägigen österreichweiten Bahnstreik kommt, hat sich auch der Tarifkonflikt im Handel weiter zugespitzt. So hat der ÖGB seiner Teilgewerkschaft GPA eine Streikfreigabe für den Handel erteilt. Dort drohen Ausstände am kommenden Freitag und Samstag, hieß es aus der GPA.