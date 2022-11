Das sind Salzburgs Gourmet-Überflieger

Noch zu den Newcomern zählt Florian Zillner. Mit „Flos Restaurant“ in Zell am See gelang ihm in der heurigen Wertung jedoch ein beachtlicher Sprung nach oben in der Wertung. Vor allem die Liebe zum Hausgemachten hob der Gault&Millau besonders hervor. Ebenfalls unter den Aufsteigern des Jahres: Der „Kirchenwirt“ in Leogang mit Küchenchef Stefan Birnbacher.