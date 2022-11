Lewandowski-Tor: „Erleichterung war riesengroß.“

Endlich ist es so weit: Robert Lewandowski trifft zum ersten Mal in seiner Karriere bei einer Weltmeisterschaft - das Highlight beim 2:0 Sieg der Polen gegen das Überraschungs-Team Saudi-Arabien, am zweiten Spieltag der Gruppe C, bei der WM in Katar. Warum das dem polnischen Rekordtorschützen und Barcelona-Star so lange nicht gelungen ist und welche Auswirkung der Treffer nun auf die Teamdynamik haben könnte - das bespricht Moderatorin Katie Weleba mit den Experten Michi Konsel und Peter Stöger. Außerdem beleuchtet das Trio in Teil 2 des „Krone"-WM-Studios den 1:0 Sieg der australischen Socceroos gegen Tunesien und blickt auf die weiteren Partien des Tages: Frankreich gegen Dänemark und Argentinien gegen Mexiko.