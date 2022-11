Drama in Korsika: Steirer im Rollstuhl, Kind starb

Der 18. August 2022 hat sich auch hierzulande ins Gedächtnis der Menschen eingebrannt. Orkan-Stürme brausten über Österreich hinweg, zwei kleine Mädchen starben an einem Kärntner See, in Niederösterreich kam für drei Wanderinnen jede Hilfe zu spät. In der Steiermark waren viele vom Sturm, der stellenweise mit bis zu 139 km/h über das Land hinwegbrauste, betroffen; Tausende Haushalte waren ohne Strom. Aber niemanden traf es so hart wie eine steirische Familie. Für deren Tragödie an diesem Horrortag fehlen einem fast die Worte.