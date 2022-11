Wegen Energie: Freibecken in neuer Therme gesperrt

Wie in einem Bienenstock geht es dieser Tage in der „Silvretta Therme“ in Ischgl zu. An vielen Ecken wird noch gebohrt und geschraubt. Nur das große Erlebnisbecken ist bereits startklar. Einmal musste die Eröffnung des Schwimmbads schon verschoben werden. Doch für den Start am 8. Dezember sind alle zuversichtlich.