Klimaaktivisten wollen jetzt Proteste unterbrechen

Die Klimaschutzaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hat zuletzt mit ihren Aktionen für immense Aufregung gesorgt. Eigenen Angaben zufolge will die Gruppierung nun bis zum Ende der kommenden Woche keine Protestaktionen in Berlin und München mehr durchführen. Gleichzeitig kündigt sie aber einen Neustart der Proteste mit noch mehr Schlagkraft an.