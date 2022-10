Museen rüsten sich gegen Attacken von Aktivisten

Notfallausrüstung steht immer bereit

Auch in Wien rüsten sich Museen für solche Attacken. So haben einige Häuser den „Dresscode“ für Besucher deutlich verschärft. Dicke Kleidung und große Taschen sind vielfach bereits tabu. Das bestätigt auch ein Sprecher der Albertina: „Es befinden sich zudem nahe zu allen Ausstellungsräumen Notfallkoffer mit Werkzeug und Schutzfolien sowie Handschuhen und Klebstoffentferner. Betroffene Bilder können so schonend abmontiert und rasch in die Restaurierung transportiert werden.“