„Gesunde Watschen“ ist noch immer nicht tabu

Das gesetzliche Gewaltverbot in der Erziehung ist mehr als sieben von zehn Oberösterreichern bekannt. Das ergab eine aktuelle Spectra-Umfrage, die am Freitag Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner und Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger präsentiert haben. Die Vorstellung fiel nicht zufällig mit dem Start von „16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“ zusammen. Winkler-Kirchberger: „Jede Gewalt hat eine Vorgeschichte, jedes vierte Kind lebt in einer Familie in der die Mutter Gewalt ausgesetzt ist.“