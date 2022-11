Böse Diagnose! Brasilien-Star Neymar fällt aus

Brasiliens am Knöchel verletzter Fußball-Star Neymar muss laut Medienberichten für die beiden ausstehenden WM-Gruppenspiele der „Selecao“ passen. Wie Team-Arzt Rodrigo Lasmar am Freitag bekannt gab, laboriert der Stürmer an einer Bänderverletzung, wie eine MRI-Untersuchung ergeben hätte. Auch Rechtsverteidiger Danilo muss aufgrund einer Bänderblessur im Knöchel pausieren und soll wie Neymar frühestens für das Achtelfinale fit werden.