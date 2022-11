Schwer verletzt: Männer schlugen Opfer ins Gesicht

Der schreckliche Vorfall ereignete sich bereits am 13. November, kurz nach 6 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Tennishalle in Kirchbichl. Dort war es zunächst zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Ungarn und mehreren unbekannten Männern gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte wenig später und die Männer griffen den Mann an. Dabei verpassten sie ihm mehrere Schläge ins Gesicht und traten auf ihn ein. Daraufhin ergriffen sie die Flucht.