Schwere Schäden: Mattseer Straße nur einspurig

Nach einer Brücke über die Fischach sind Teile des Fahrbahnrandes auf einer Länge von rund 50 Metren abgerutscht. „Wir wissen noch nicht ganz, was die Ursache ist. Es könnte aber mit einer Baugrube in der Nähe zusammenhängen - obwohl diese abgesichert ist und mit einem Baugeologen begleitet wird“, berichtet Landesgeologe Rainer Braunstingl. „Zur Sicherheit wird der Felsen an dieser Stelle unter der Fahrbahn ‚vernagelt‘ - also Anker und Spritzbeton zur Befestigung eingebracht“, fügt Braunstingl hinzu.