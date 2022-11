Vierschanzentournee bekommt Tiroler Hauptsponsor

Wenn in etwas mehr als einem Monat wieder die Vierschanzentournee über die Bühne geht, dann tut sie das mit einem neuen Hauptsponsor, der erstmals aus Tirol kommt. Personalshop mit Sitz in Polling wird für mindestens drei Jahre der wichtigste Geldgeber der Sportveranstaltung. Von einer Summe „im soliden siebenstelligen Bereich“ ist die Rede. Als sogenannter „Presenting Partner“ wird Personalshop bei allen vier Veranstaltungen omnipräsent sein. Ab der Saison 2023/24 wird das Logo von Österreichs führendem Versandhändler beim Abschlussspringen in Bischofshofen auch auf den Startnummern der Athleten prangen.