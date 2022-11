Italiener fand schlafendes Wildschwein in Wohnung

Italien: Wildschwein-Bestand stark gestiegen

Der Landwirtschaftsverband Coldiretti schätzt, dass die Zahl der Wildschweine in Region Ligurien, zu der Genua gehört, 80.000 übersteigt. In ganz Italien sind die Wildschweine, deren Bestand in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, ein Problem - auch in der Hauptstadt Rom. Dort wühlen die Tiere oft im Müll und griffen in den vergangenen Monaten auch immer wieder Menschen an.