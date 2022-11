Die Skisaison in Vorarlberg startet am Freitag

Der Neuschnee kam zur rechten Zeit. Mit den vorherrschenden winterlichen Temperaturen in den Bergen steht dem Wintersport nun zumindest am Wochenende nichts mehr im Weg. Ab Freitag gehen im Skigebiet Silvretta Montafon die Grasjoch Bahn und die Hochalpila Bahn in Betrieb, am Samstag sollen weitere Bahnen folgen. Auch die Grasjoch Hütte ist ab dem Wochenende geöffnet.