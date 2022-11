Sonnenblumen-Felder im Winter: „Volle Absicht!“

Förderungen für „Aufforstung“ am Feld

Sonnenblumen, Mungo oder Bienenfreund stehen derzeit also in voller Blüte - die Sorten werden dabei so gewählt, dass sie möglichst nicht verwandt sind. „Andernfalls würde man auch Schädlinge gezielt heranzüchten“, wie es heißt. Kosten und Einkommensverluste, die aufgrund aktiv angelegter Begrünung zwischen zwei Hauptfrüchten anfallen, werden durch die ÖPUL-Förderungen abgefedert.