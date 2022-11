Mit der „Krone“ zum Desertshore-Festival

Nicht nur ein Album der unvergessenen deutschen Sängerin Nico trägt den Namen „Desertshore“, sondern auch ein neues Festival, das am 3. und 4. Dezember am Wiener Volkstheater über die Bühne gehen wird. Christian Morin, der zwölf Jahre lang das Musikprogramm der Volksbühne Berlin leitete, kuratiert nun das Festival für das Volkstheater in Wien. Die Reihe wird das gesamte Haus mit Konzerten, Talks und Performances bespielen, vom großen Theatersaal bis in die Dunkelkammer und die Rote Bar.