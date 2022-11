Krankenhaus von Raketen getroffen: Säugling tot

Drohnen greifen militärische Objekte an

Unterdessen dürfte das russische Militär bald Nachschub an iranischen Waffen brauchen. Die Truppen setzen im Krieg gegen die Ukraine verstärkt auf iranische Drohnen - laut dem Verteidigungsministerium in London, um einen Mangel an Marschflugkörpern auszugleichen. Ziele der Angriffe seien vor allem taktische militärische Objekte sowie das ukrainische Stromnetz gewesen. Zuletzt hätten die russischen Kommandeurinnen und Kommandeure aber verlangt, auch medizinische Einrichtungen ins Visier zu nehmen und zu Lenkmunition zu greifen.