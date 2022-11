So viel West-Technik steckt in iranischen Drohnen

Um in der Ukraine Schrecken zu verbreiten, setzt die russische Armee im großen Stil auf Drohnen wie die Mohajer-6 aus dem Iran. Dürften die ersten Exemplare noch importiert worden sein, will Russland solche Drohnen in Lizenz künftig auch selbst bauen. Dafür wird man sich allerdings viel Technologie aus dem Westen beschaffen müssen ...