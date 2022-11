Herbstgrippe ist heuer schon doppelt so stark

Sie rollt zwar erst an, aber die Medizin-Uni Wien, die das Influenza-Geschehen auch europaweit überwacht, hat die Grippewelle schon am Radar. „Leicht zunehmende Aktivitäten des Influenzavirus“, wird berichtet. Und in Oberösterreich zeichnet sich aktuell ein durchaus bereits dynamisches Grippe-Geschehen ab. In nur drei Wochen hat sich die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle von 19 auf 36 beinahe verdoppelt. Und während die Zahlen steigen, war zur selben Zeit des Vorjahres die Herbst-Grippewelle schon überstanden – mit maximal 24 Fällen. Spannend ist, dass es im Vorjahr fast 2000 Krankenstände mehr wegen grippaler Infekte gab als heuer – aktuell kurieren 10.456 Oberösterreicher Husten, und Schnupfen aus. Aber auch da steigen die Fallzahlen. Vermutlich ist die Welle heuer um drei Wochen verschoben, aber dafür heftiger.