Internet-Betrüger schlugen erneut bei Steirern zu

Die Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erhielt auf einer Social-Media-Plattform die Werbeanzeige einer Investment-Firma. Am 3. November trat sie mit dieser Firma in Kontakt. Daraufhin wurde die Steirerin mehrmals telefonisch und nachrichtlich (Messenger Dienst) von Mitarbeitern dieser Firma kontaktiert und zur Installierung einer App sowie Einrichtung eines Handelskontos aufgefordert. Die Frau stimmte, in der Absicht einen finanziellen Gewinn zu machen, zu. Die 40-Jährige überwies einen geringen Geldbetrag auf ein deutsches Konto. In Folge kam es zu Rückbuchungen und weiteren Überweisungen. Ein direkter Zugriff auf dieses Konto war der Frau nicht möglich. Jedoch wurde ihr stets ein hoher Bargeldbetrag versprochen bzw. angezeigt.