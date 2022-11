Prozess nach Böllerwurf: „Bitte nicht Gefängnis“

„Ich habe noch immer ein Pfeifen im Ohr“, erzählt das Opfer der Richterin am Dienstag im Landesgericht Salzburg. Ein Knalltrauma hatte der Pinzgauer erlitten, nachdem der nun angeklagte Einheimische einen Böller in nächster Nähe explodieren ließ. Darauf folgten Todesdrohungen vom Böller-Werfer. Passiert ist das Ganze am 6. August vor einem Lokal in Zell am See. Der Angeklagte (29), ein dreifach einschlägig vorbestrafter Straßenbauarbeiter, hat sich nach anfänglichen Unklarheiten geständig erklärt. „Mir ist meine Freiheit ganz wichtig, bitte nicht ins Gefängnis“, bettelte er die Richterin mehrfach an.